В сети публикуют видео паники в аэропорту турецкого Хатая во время нового землетрясения, которое произошло сегодня в провинции.

Тем временем власти Турции просят жителей провинции Хатай, а также жителей курортной Анталии, держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря на полметра после землетрясений.

Такое же предупреждение выпустили в провинции Мерсин.

Ранее в сети публикуют видео момента землетрясения в турецком Хатае. Тем временем турецкие медиа сообщают о полном отключении электричества в провинции Хатай.

Напомним, новое землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Турции и Сирии. Турецкие издания писали о разрушениях после нового землетрясения в провинции Хатай. Позже в турецком Хатае произошло второе землетрясение - на этот раз магнитудой 5,8.

Мы также писали, что недавно случившееся землетрясение в Турции и Сирии вошло в топ-5 самых разрушительных в XXI веке. Остальные четыре в этом списке произошли в течение сравнительно короткого промежутка времени - 6 лет.

"Страна" разбиралась, как землетрясение скажется на выборах президента Турции и на войне в Украине.