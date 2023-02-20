В сети публикуют видео момента землетрясения в турецком Хатае, которое произошло сегодня.

Тем временем турецкие медиа сообщают о полном отключении электричества в провинции Хатай.

Напомним, новое землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Турции и Сирии.

Турецкие издания писали о разрушениях после нового землетрясения в провинции Хатай. Позже в турецком Хатае произошло второе землетрясение - на этот раз магнитудой 5,8.

Ранее мы писали, что недавно случившееся землетрясение в Турции и Сирии вошло в топ-5 самых разрушительных в XXI веке. Остальные четыре в этом списке произошли в течение сравнительно короткого промежутка времени - 6 лет. В Турции погибли 39 672 человека, в Сирии – более 5 800 человек. Количество пропавших без вести власти не сообщают, следовательно, возможные итоговые потери можно представить только приблизительно. По некоторым данным, разрушенными оказались более 264 тысяч квартир в домах разной этажности.

Кроме того, в результате землетрясения в Турции произошел сдвиг литосферных плит на несколько метров. Турция фактически "отошла" от Сирии. По оценкам ученых, общая величина разлома составила порядка 190 км в длину и 25 км в ширину.

"Страна" также разбиралась, как землетрясение скажется на выборах президента Турции и на войне в Украине