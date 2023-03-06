Лидер Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу объявлен единым кандидатом от оппозиции на всеобщих выборах, запланированных на 14 мая.

Об этом сообщают турецкие медиа.

Имя Кылычдароглу в качестве кандидата от оппозиции обнародовал председатель партии "Счастье" Темель Карамоллаоглу. Именно в штаб-квартире партии проходила встреча "стола шести" (так в Турции эксперты и журналисты называют собрания оппозиционного блока), по итогам которой ожидалось обнародование имени кандидата от оппозиционного альянса.

Кылычдароглу будет оппонировать кандидату "Республиканского альянса", действующему президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану.

В турецких политических кругах Кылычдароглу считается наименее сильным кандидатом из всех оппозиционных. Его выдвижение - своего рода удача для Эрдогана. Впрочем, рейтинг последнего просел после недавнего разрушительного землетрясения, и поэтому борьба за победу на выборах для нынешнего президента может быть совсем не простой.

Кемаль Кылычдароглу работал специалистом по счетам, в 1983 году был назначен в Генеральное управление по доходам. Работал на посту начальника отдела, в том же учреждении был назначен на должность заместителя генерального директора. Далее некоторое время исполнял обязанности помощника заместителя секретаря в Министерстве труда и социальной защиты. В 1999 году по собственному желанию вышел на пенсию с должности генерального директора Фонда социального страхования. Некоторое время преподавал в Университете Хаджытепе, исполнял обязанности члена Совета управления банка "Türkiye İş Bankası".

На выборах 3 ноября 2002 года от Стамбула избран депутатом Народно-республиканской партии в Великое национальное собрание (парламент) Турции 22-го созыва. Работал руководителем партийной группы в парламенте. 22 мая 2010 года избран председателем Республиканской народной партии. Сейчас исполняет обязанности на этом посту.

Ранее мы подробно писали о том, как землетрясение повлияет на президентские выборы в Турции.

Также мы сообщали, что журнал The Economist потребовал от Джо Байдена надавить на Эрдогана с тем, чтобы турецкий президент предоставил на выборах свободу оппозиции.