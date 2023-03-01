Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер и его однопартиец Хаким Джеффрис, возглавляющий меньшинство в палате представителей, потребовали от руководства американской медиакорпорации Fox прекратить распространение информации, подвергающей сомнению победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. Они назвали подобные заявление "большой ложью" и "пропагандой".

Требование выдвинуто в их письме на имя медиамагната и председателя корпорации Fox Corporation Руперта Мердока

"Мы требуем, чтобы вы приказали Такеру Карлсону (ведущий Fox News - Ред.) и другим ведущим вашей сети прекратить распространять ложные сюжеты о выборах, а также признать в эфире, что они были неправы, принимая участие в столь неосторожном поведении", - говорится в письме.

По словам авторов послания, ведущие Fox News занимаются сознательным, повторяющимся и опасным продвижением "большой лжи" экс-главы Белого дома Дональда Трампа, согласно которой именно он победил на выборах главы государства. Тем самым, как пишут Шумер и Джеффрис, журналисты и руководство Fox News "лгут собственным телезрителям и угрожают демократии". По их мнению, подобные практики могут вести к дальнейшим актам "политического насилия", "ослаблять веру в демократию" и "вредить стране другими бесчисленными способами".

"Мы просим вас гарантировать, что Fox News прекратит распространение большой лжи и других теорий заговора о выборах в вашей сети", - резюмировали конгрессмены.

В 2020 году Трамп заявил о победе Байдена за счет фальсификаций.

Также он отказался признавать победу Джо Байдена на выборах. И впоследствии не раз говорил об украденных у него демократами выборах.