Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за войны в Украине.

Об этом сообщает в среду, 1 марта, пресс-служба Белого дома.

"В соответствии с законом о чрезвычайном положении в стране, я продлеваю на год чрезвычайное положение в стране, объявленное 6 марта 2014 года исполнительным указом № 13660", - говорится в документе, опубликованном от лица Байдена.

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен указом 13660 от 6 марта 2014 года и многократно расширялся - в том же году, в 2018 и 2022 годах.

Кроме того, в уведомлении к Конгрессу Байден добавил, что, с его точки зрения, ситуация продолжает "представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

Напомним, за год войны в Украине США потратили на помощь Киеву больше, чем за десять лет войны в Афганистане. Так, затраты на военную кампанию в Афганистане с 2001 по 2010 годы составили 43,4 миллиарда долларов. А в Украину с 2022 года США экспортировали военной помощи на 46,6 миллиардов долларов.

Ранее мы писали, что администрация президента США Джо Байдена намерена продлить срок действия закона о слежке, позволяющего прослушивать телефонные разговоры и перехватывать электронную переписку жителей других стран.