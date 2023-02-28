Администрация президента США Джо Байдена намерена продлить срок действия закона о слежке, позволяющего прослушивать телефонные разговоры и перехватывать электронную переписку жителей других стран.

Об этом сообщает американская пресса, в частности, The New York Times.

Речь идет о разделе под №702, внесенном в 2008 году в закон о наблюдении за иностранной разведкой от 1978 года. Благодаря этой поправке американские спецслужбы могут без ордера прослушивать телефонные разговоры и просматривать электронную переписку иностранных граждан, которые используют американские спутниковые каналы, узлы связи или интернет-серверы.

По информации The New York Times, действие закона истекает в декабре 2023 года, и администрация Байдена намерена не допустить этого. В связи с этим ожидается, что высокопоставленный чиновник национальной безопасности в минюсте призовет конгресс повторно утвердить раздел 702 во время своего выступления в Брукингском институте 28 февраля.

Также сообщается, что руководство ФБР и представители Агентства национальной безопасности США уже обратились к законодателям с просьбой проголосовать за продление закона, заявив, что он имеет важнейшее значение для сбора внешней разведывательной информации и защиты от угроз, исходящих от зарубежных хакеров, шпионских служб и террористов.

Кроме того, 28 февраля на сайте Белого дома было опубликовано заявление советника по национальной безопасности Джейка Салливана, в котором говорится, что администрация Байдена поддерживает повторную авторизацию конгрессом раздела 702 закона.

"Раздел 702 оказался краеугольным камнем национальной безопасности США. Он является бесценным инструментом, который продолжает защищать американцев каждый день и имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы оборонные, разведывательные и правоохранительные органы США могли реагировать на угрозы со стороны КНР, России, гнусных кибератак, террористов и тех, кто стремятся нанести вред нашей критической инфраструктуре. Повторная авторизация раздела 702 с истекающим сроком действия является главным приоритетом для администрации", - говорится в заявлении.

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