В США 75-летний бизнесмен и политик-республиканец Перри Джонсон объявил о намерении участвовать в борьбе за пост президента США на выборах 2024 года.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Накануне вечером я имел удовольствие объявить своим сподвижникам, что я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - сказано в посте.

О своем намерении Джонсон объявил группе сторонников после выступления на конференции республиканцев-консерваторов CPAC. При этом на самой конференции он ничего не говорил о своих планах.

Также в соцсети Джонсон пишет, что хочет спасти Америку от Джо Байдена с его политикой безрассудных трат.

"Наше жирное, раздутое правительство делает повседневную жизнь недоступной, но если мы сократим хотя бы на 2% наши расходы, наша нация вернется на правильный путь! Потому что с моим планом по спасению Америки мы уволим Байдена, укротим безудержную инфляцию и снова сделаем жизнь доступной для американцев. Все очень просто. Мы посадим администрацию США на диету. Мы заставим их сократить расходы на два процента на все статьи бюджета, требующие ежегодного утверждения", - писал он в соцсети.

В прошлом году Джонсон попытался баллотироваться на пост губернатора Мичигана, однако его заявку отклонили, поскольку он был уличен сотрудниками избирательного бюро штата в мошенничестве с подписями в поддержку своей кандидатуры. Было аннулировано свыше 9 тысяч подписей из необходимых 13,8 тысяч

Джонсон возглавляет компанию Perry Johnson Registrars Inc, которая занимается сертификацией предприятий на соответствие промышленным стандартам.

Осенью Дональд Трамп подал документы на участие в выборах президента США в 2024 году.

Советники действующего президента США тоже уже начали подготовку к предвыборной кампании Байдена.