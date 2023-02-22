На президентских выборах в США, которые состоятся в 2024 году, появился новый кандидат. О своем выдвижении объявил 37-летний американский бизнесмен с индийскими корнями Вивек Рамасвами.

Видеообращение Рамасвами появилось в прямом эфире телеканала Fox News.

Рамасвами заявил, что вдохновляется Мартином Лютером Кингом, и в качестве кандидата будет выступать против "левой" идеологии и "психологического рабства", которое отменяет свободу слова в Америке.

"Сегодня мы переживаем кризис национальной идентичности. Наша нация жаждет дела, цели, смысла. То, что раньше заполняло эту пустоту, например, вера, патриотизм, трудолюбие и семья, исчезло. Теперь мы принимаем одну светскую религию за другой, от ковидизма до климатизма и гендерной идеологии, чтобы удовлетворить нашу более глубокую потребность в идентичности. Но мы даже не можем ответить на вопрос, что значит быть американцем в 2023 году", - говорится в видеообращении кандидата.

"Я вырос в Огайо в 90-х. Я был худощавым ребенком со смешной фамилией и в ботанских очках. Мои родители научили меня, что если ты хочешь подняться в жизни, ты должен быть выдающимся. Достижения были моим ключом к продвижению. Я основал мультимиллиардные компании, в это же время женился, растил детей и следовал своей вере в Бога", - заявил Рамасвами.

Новый кандидат в президенты США сделал карьеру в бизнесе, руководил несколькими инвестиционными фирмами, а затем написал бестселлер "Woke, Inc.: Inside Corporate America’s Social Justice Scam", в котором разоблачались левые тенденции в крупных компаниях.

Напомним, по данным опроса NBC News, две трети американцев не испытывают энтузиазма от того, что в выборах президента США 2024 года может участвовать нынешний глава государства Джо Байден или его предшественник Дональд Трамп.

Ранее мы писали, что, по данным Bloomberg, крупнейшие спонсоры республиканцев не поддержат Дональда Трампа, если он пойдет на президентские выборы-2024.