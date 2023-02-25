В политических кругах Киева активно обсуждают слухи о том, что под депутата Галину Янченко, которая со скандалом вышла из партии "Слуга народа", готовится политический проект, который будет позиционироваться как новая партия на будущих выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщают источники "Страны".

Среди возможных будущих участников этого политпроекта звучат, среди прочих, имена экономиста Андрея Длигача и политолога Александра Солонтая. А идеологом создания партии называют супруга Галины Янченко, экс-директора Украинского института будущего и бывшего советника главы МВД Украины Виктора Андрусива. Также сообщают, что политический проект якобы будет создаваться на основе общественного движения Андрусива - "Добробат".

Впрочем, сам Виктор Андрусив в комментарии "Стране" опровергает эти слухи. Отмечая, что распускают их на Банковой "из-за паранойи".

"У нас с Галиной нет планов на новый политпроект. Более того - большой вопрос, будем ли мы еще вообще заниматься политикой. Офис президента захватила паранойя, потому и появляются эти сплетни", - сказал "Стране" Андрусив.

Он добавил, что сейчас сам находится в армии, а военная служба несовместима с созданием политического проекта.

"Я основатель "Добробата", но я в армии. Как можно заниматься политическим проектом, находясь в армии? Какие вообще проекты во время войны? К тому же, "Добробат" завязан на органы власти, он работает и помогает власти. Если не будет взаимодействия, не будет этого проекта. А политические проекты вообще неинтересны", - добавил Андрусив.

Ранее "Страна" рассказывала подробности скандала с выходом "слуги" Янченко из партии. Будучи заместителем главы фракции она публично объявила о протесте против действий главы партии Елены Шуляк.

Речь идет о видео, на котором Елена Шуляк пришла в госпиталь выяснять отношения с раненым бойцом 112-й бригады теробороны Олегом Симорозом. Последний накануне раскритиковал принятый Верховной Радой закон №5565, который, по мнению военного, открывает путь к бесконтрольной застройке городов.

Позже Шуляк опубликовала свою трактовку ситуации.