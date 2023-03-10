Губернатор Флориды и конкурент Трампа сообщил окружению, что будет участвовать в выборах 2024 года - WP
Губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис "в частном порядке" дал понять, что намерен баллотироваться в президенты на выборах 2024 года.
Об этом сообщила Washington Post со ссылкой на источники.
Политический комитет, который стремится привлечь Десантиса к участию в гонке, уже начал свою работу и, вероятно, послужит внешним средством финансирования его кампании.
Сейчас Десантис путешествует по стране, рекламируя свои мемуары.
Однако официальное объявление его участия в выборах ожидается не раньше окончания законодательной сессии штата Флорида в мае.
Опросы показывают, что за лидерство в республиканской партии могут всерьез конкурировать только Десантис и Дональд Трамп.
WP пишет, что образ Десантис строится вокруг борьбы с "проснувшимися" левыми, в том числе их гендерной политикой и реформой школьного образования и критики вакцинации против коронавируса.
Ранее Десантис раскритиковал Байдена за визит в Украину и обещания ей военной поддержки.
CNN пишет, что теневая борьба лидеров республиканцев Трампа и Десантиса "должна беспокоить Украину".