Губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис "в частном порядке" дал понять, что намерен баллотироваться в президенты на выборах 2024 года.

Об этом сообщила Washington Post со ссылкой на источники.

Политический комитет, который стремится привлечь Десантиса к участию в гонке, уже начал свою работу и, вероятно, послужит внешним средством финансирования его кампании.

Сейчас Десантис путешествует по стране, рекламируя свои мемуары.

Однако официальное объявление его участия в выборах ожидается не раньше окончания законодательной сессии штата Флорида в мае.

Опросы показывают, что за лидерство в республиканской партии могут всерьез конкурировать только Десантис и Дональд Трамп.

WP пишет, что образ Десантис строится вокруг борьбы с "проснувшимися" левыми, в том числе их гендерной политикой и реформой школьного образования и критики вакцинации против коронавируса.

Ранее Десантис раскритиковал Байдена за визит в Украину и обещания ей военной поддержки.

CNN пишет, что теневая борьба лидеров республиканцев Трампа и Десантиса "должна беспокоить Украину".