За последнюю неделю российские попытки штурма Угледара почти наверняка замедлились, а единственный заметный тактический успех РФ за последнее время был достигнут в Бахмутском секторе.

Об этом сообщает британская разведка.

По ее данным, замедление РФ в Угледаре случилось после "неоднократных, чрезвычайно дорогостоящих неудачных атак" в течение предыдущих трех месяцев.

"Одним из факторов, повлиявших на тяжелые потери РФ в этом секторе, стало успешное внедрение Украиной дистанционных противотанковых мин (RААМ). RAAM - это специальный артиллерийский снаряд, который разбрасывает противотанковые мины на расстоянии до 17 км от боевой единицы", - сообщает разведка Британии.

Минобороны Британии отмечает, что в некоторых случаях Украина устанавливала мины в том числе позади наступающих российских частей, вызывая беспорядок, когда они пытались отступить.

"Единственный заметный тактический успех России за последнее время был достигнут в Бахмутском секторе, где преобладают силы наемников группы "Вагнера", в настоящее время вовлеченные в публичную вражду с министерством обороны России", - говорится в отчете британской разведки.

В разведке Британии предполагают, что существует реальная вероятность того, что минобороны России настойчиво стремилось к захвату Угледара, отчасти потому, что оно хочет, чтобы его собственный успех конкурировал с достижениями "Вагнера".

Ранее Института изучения войны сообщал, что "вагнеровцы" продвинулись в районе Бахмута, в западной Марьинке идут бои.

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