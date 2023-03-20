Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в отношении священников и монахов не будут применять силу, если они откажутся покидать территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Однако власть будет "действовать согласно принятым нормативно-правовым актам".

Об этом Данилов заявил "Радио Свобода".

"Конечно, не будет никакого применения физической силы, насилия. Мы - не Российская Федерация. Но мы точно будем выполнять то, что принадлежит нам, с учетом тех нормативно-правовых актов, которые есть на нашей территории", - сказал он.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявлял, что в Киево-Печерскую Лавру 29 марта придет "патриотически настроенная общественность".

Монахи уже заявили, что покидать Лавру не намерены.

Сегодня они пришли в Офис президента на встречу с Зеленским, однако им в аудиенции с президентом отказали, заявив о том, что у президента Украины на сегодняшний день не запланирована встреча с представителями УПЦ.

В УПЦ отреагировали на отсутствие у Зеленского планов встретиться с представителями Церкви. "Нам очень жаль, что государство избегает прямого контакта и диалога со значительной частью украинского народа которая являются верующими УПЦ", - заявил владыка Климент.