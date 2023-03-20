Днем в понедельник, 20 марта, в Офис президента Украины прибыли высшие иерархи Украинской православной церкви (УПЦ).

Об этом сообщает пресс-служба церкви на своей странице в Фейсбук.

Публикуется фото, где на Банковой собрались члены Синода УПЦ во главе с ее предстоятелем, митрополитом Онуфрием.

Они "прибыли в Офис Президента Украины с целью донести до руководства государства позицию Украинской Православной Церкви".

Собравшиеся под Офисом президента иерархи УПЦ рассказали, что просят личной встречи с Владимиром Зеленским.

"Члены Синода написали обращение к президенту Владимиру Зеленскому и хотят ему лично объяснить сложившуюся ситуацию, какой она есть на самом деле. Данное обращение является очень важным для священного Синода УПЦ и дальнейшие действия Синода зависят от того насколько адекватно руководство государства отреагирует на позицию миллиона верующих УПЦ",- заявил руководитель Синодального информационно-просветительского отдела владыка Климент.

Отметим, что на данный момент представители церкви во главе с ее предстоятелем митрополитом Онуфрием стоят на улице под Офисом президента.

Спустя некоторое время к представителям Синода УПЦ, которые пришли на Банковую к Зеленскому, вышел сотрудник аппарата Офиса президента и заявил, что готов принять их обращение.

Но члены Синода заявил, что лично хотят встретится с президентом и передать обращение персонально ему. Сотрудник ОП заявил, что доложит эту информацию руководству.

Напомним, сегодня прошло заседание Синода, которое обсуждало вопрос выселения монахов из Киево-Печерской Лавры. Минкульт требует от них покинуть монастырь до 29 марта либо войти в состав ПЦУ.

Подробно о том, почему УПЦ выселяют из Лавры и какие последствия это будет иметь, мы писали в отдельном материале.