В понедельник, 20 марта, в Киево-Печерской Лавре началось заседание Синода Украинской Православной Церкви.

Об этом "Стране" сообщили в УПЦ.

"Основной вопрос, который рассмотрит Синод, будет связан с ситуацией вокруг Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Он связан не только с юридическим и каноническим анализом происходящего, но и с огромным резонансом в среде верующих граждан Украины, которые воспринимают заявления власти как грубейшее нарушение их фундаментальных прав и оскорблением чувств верующих, осуществляемое государством", - заявил руководитель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент.

Ранее мы сообщали, что на сегодняшнем Синоде УПЦ примет решение о своих действиях 29 марта - в день, когда, согласно предписанию властей, Церковь должна покинуть Лавру.

Как писала "Страна", братия Лавры обращалась к властям по поводу требования покинуть монастырь.

Напомним, что министр культуры разрешил оставаться в Киево-Печерской лавре монахам УПЦ, если они перейдут в ПЦУ.

Подробно о том, почему УПЦ выселяют из Лавры и какие последствия это будет иметь, мы писали в отдельном материале.