Власти начинают процесс лишения Украинской православной церкви права на пользование Почаевской лаврой в Тернопольской области, в которой находится монастырь УПЦ.

Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко в эфире телемарафона.

По его словам, "священник, руководящий в Почаевской лавре" (речь может идти о наместнике монастыря УПЦ на территории этой Лавры митрополите Почаевском Владимире), не допустил представителей заповедника в церковь.

В связи с такими действиями со стороны иерарха, планируется открыть уголовное производство по препятствованию пользования имуществом государства.

"В Почаевской лавре этот процесс (возврат имущества государству - Ред.) начался. Также будут и некоторые другие процессы в отношении других учреждений, где прекратили действовать договоры аренды или пользования известными объектами, относящимися к историческому наследию Украины", - добавил Ткаченко.

На прошлой неделе власти обязали УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. В УПЦ заявили, что определятся со своими действиями в ответ на это на заседании Синода 20 марта.

Напомним, сегодня министр культуры разрешил оставаться в Киево-Печерской лавре монахам УПЦ, если они перейдут в ПЦУ.