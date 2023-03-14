29 марта в Киево-Печерскую Лавру может прийти "патриотически настроенная общественность", чтобы поддержать освобождение от московского патриархата.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата Верховной Рады, где цитируются слова народного депутата от фракции "Слуга народа" Никиты Потураева.

Напомним, к этой дате священнослужителям УПЦ предписано покинуть территорию Лавры решением властей. Монахи уже заявили, что не будут этого делать.

"Нам нужно готовиться и к тому, что в Киево-Печерскую Лавру придет и патриотически настроенная общественность, в частности, ветераны войны, чтобы поддержать ее освобождение от представителей московского патриархата", - заявил депутат.

Он сообщил, что группа нардепов уже обратилась к главе СБУ Малюку с просьбой обратить особое внимание на сохранение и безопасность музейных экспонатов Лавры, в частности, мощей.

"Я уверен, что компетентные органы позаботятся, чтобы ничего не было потеряно из Киево-Печерской Лавры. На мой взгляд, Россия будет пытаться прибегнуть к провокациям и мешать освобождению Лавры до 29 марта. Однако, насколько мне известно, наши правоохранители к этому готовы", – сказал Потураев.

Напомним, в УПЦ назвали незаконным требование Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" покинуть территорию Лавры до 29 марта 2023 года.

Также мы писали, что после требования покинуть комплекс, митрополит Киево-Печерской Лавры заявил, что апокалипсис начинается с Украины.