Бизнесмен и экс-нардеп Вадим Новинский, известный церковный меценат, раскритиковал решение властей отобрать у УПЦ право использования Киево-Печерской Лавры с 29 марта.

Он назвал их действия "возрождением традиций большевизма".

Об этом он написал текст на своей странице в Фейсбук.

"Если все то, что происходит сегодня в Украине – демократические процессы, то придется признать, что большевики были супердемократами. Ведь по сути нынешние действия украинских властей – это возрождение традиций большевизма. Такой себе большевизм без Маркса: те же методы, та же риторика, та же стилистика", - написал Новинский.

Он также провел исторические аналогии, с решением советской власти ликвидировать монастырь в Лавре в 1961 году.

"Примечательно, что украинская власть приняла соответствующее решение относительно Киево-Печерской Лавры именно 10 марта – в этот же день в 1961 году власти Советской Украины приняли решение о ликвидации монастыря на территории Лавры в рамках антирелигиозной кампании (сначала под предлогом ремонта зданий, но все понимали: речь идет о ликвидации монашеской обители). ", - добавил он.

Новинский считает, что "посягательство на святыни не остается без наказания" и "вернется бумерангом" тем, кто эти решения принимал.

"В ХХ веке власти трижды пытались запретить служение в Лавре – и каждый раз проигрывали. Где сейчас власть безбожных коммунистов? Или сегодня наивные власть имущие думают, что они сильнее Христа? Так коммунисты были поорганизованнее, и ними двигала сатанинская, но все же идея, а не банальное желание выслужиться перед сюзеренами. Коммунисты были фанатиками, но в окружении нынешнего президента нет фанатиков – только прагматики, только циники", - пишет Новинский.

Он также удивлен тем, что на ситуацию не реагируют международные правозащитные организации и иностранные посольства, включая послов "Большой Семерки".

Решение о выселении УПЦ из Лавры Новинский считает несправедливым.

"За последние 35 лет Украинская Православная Церковь в нижней части Лавры провела серьезные реставрационные и ремонтные работы, некоторые здания были восстановлены из руин. Каждый может сравнить состояние Верхней (находящейся в собственности государства) и Нижней Лавры. Вопрос: справедливым ли является принудительное выселение братии из монастыря, который был преображен их руками, за деньги верующих прихожан именно этой Церкви? Можно ли лишать жилья и насильно выселять насельников монастыря, для которых Лавра является местом их постоянного жительства? Что это, если не откровенное рейдерство с участием высших должностных лиц?", - написал экс-нардеп.

При этом на решения украинских судов, куда УПЦ будет обращаться с исками по поводу действий властей по Лавре, у Новинского надежды нет. Поэтому, по его мнению, дело дойдет до Европейского суда по правам человека.

"Конечно, Церковь будет обращаться в судебные инстанции, пытаться опротестовать действия власти, апеллируя к действующему законодательству – ведь откровенно нарушены ряд статей Хозяйственного и Гражданского кодексов Украины (касательно процедуры расторжения договора аренды), аргументация, изложенная в письме, содержит откровенно лживые утверждения и отсылки к несуществующим решениям СНБО (санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины вводились против конкретных лиц, а не против Церкви как общественного института). Но откровенно скажу, что в стране, где даже президент может проигнорировать решения Конституционного суда, надеяться на победу в судебном споре – неблагодарное дело. По этой причине практически неизбежным будет обращение в Европейский суд по правам человека, и если дело будет выиграно (а оно будет выиграно, в чем я не сомневаюсь), государство Украина будет вынуждено не только отменить противозаконное решение, но и выплатить компенсацию", - пишет Новинский.

Также он считает, что не последнее слово будет и за верующими.

"На протяжении последних лет верные Украинской Православной Церкви не раз доказывали, что они готовы самоотверженно защищать свою Церковь. Крестные ходы в 2016 – 2018 годах собирали огромное число верующих. Власть, демонстрируя волюнтаризм (помните такой термин, популярный после отставки Хрущева?), рискует потерять доверие в глазах своего народа. Откровенным безумием являются действия, направленные на борьбу со своим народом в условиях кровавой войны с Россией. Или власть думает, что, запрещая Церковь и отнимая святыни, она мотивирует миллионы верных УПЦ быть патриотами Украины? Разве государство вправе систематически нарушать основные права граждан – в том числе право на свободу совести и свободу вероисповедания? Любая власть – временна... Духовный бумеранг всегда возвращается. И если нынешняя власть не верит в Бога, то должна усвоить хотя бы уроки истории", - пишет Новинский.

Как сообщалось, в УПЦ назвали незаконным требование покинуть Лавру. Вчера митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ не будут уходить из монастыря.

Также сообщалось, что настоятель Киево-Печерской Лавры заявил, что апокалипсис начинается с Украины, после требования покинуть комплекс. Также, по его мнению, Успенский и Трапезный соборы Киево-Печерской Лавры "осквернены" после передачи их ПЦУ.

Как будут дальше развиваться события вокруг Киево-Печерской Лавры, какие могут быть действия УПЦ в такой ситуации и к каким это приведет последствиям мы подробно разбирали в отдельном материале.