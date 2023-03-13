Представители Украинской православной церкви заявили, что не будут покидать Киево-Печерскую лавру.

Об этом сказал в видеообращении наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (в миру Петр Лебедь).

По его словам, сегодня "с благословения Министерства культуры" в монастырь пришла комиссия в сопровождении сотрудника национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Братия не против нее, однако удивлена, что монахов никто о приходе проверяющих не предупредил. И никто из членов комиссии не представился и не предъявил никаких документов.

"Они нам всем угрожают, что это государственная собственность. Это собственность церкви - была, есть и будет. Мы не против государства, мы за него, но так не должно быть. Министерство культуры способствует недоразумениям между людьми", - сказал отец Павел.

Также он заявил, что "мы не намерены выселяться, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека".

"Нам угрожают расправами, но сейчас не 1917 год. Сегодня есть мировое сообщество, есть какая-то культура", - отметил он.

Он еще раз повторил, что УПЦ не против законных действий власти, в том числе инспекций.

"Мы не коллаборанты, мы граждане своей страны, мы люди, которые тут (в монастыре лавры - Ред.) живут с 1988 года, у многих нет другого места, кроме этого", - заявил он.

Также другой представитель УПЦ прокомментировал "Стране" государственную проверку из национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которая прибыла сегодня на территорию монастыря.

"Уже традиционно действия представителей Минкульта в Киево-Печерской лавре совершаются с игнорированием всех юридических требований. На этот раз свидетелями этих действий стали десятки верующих людей, молившихся возле святых мощей в пещерах и в лаврских храмах. Они были крайне возмущены всем происходящим и открыто высказали свое недовольство таким поведением чиновников, не потрудившихся даже объясниться, по какому праву они совершают свои внезапные проверки, заранее не предупреждая об этом монашествующих", - заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент.

Ранее заповедник постановил, что монахи УПЦ должны покинуть лавру до 29 марта. В УПЦ назвали это требование незаконным.

Как будут дальше развиваться события вокруг Киево-Печерской лавры, какие могут быть действия УПЦ в такой ситуации и к каким это приведет последствиям, мы подробно разбирали в отдельном материале.