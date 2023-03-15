Монахи могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в ПЦУ.

Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко в эфире телемарафона, комментируя решение о разрыве договора аренды лавры с УПЦ.

Ткаченко сказал, что покинуть монастырь прежде всего должны наместник лавры митрополит Павел, а также митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и синодальное управление администрации УПЦ. Чиновник дал понять, что их могут выселить силой.

"Я уверен, что ситуация изменится коренным образом, когда эти граждане покинут территорию лавры. Я думаю, что совместная работа специалистов и правоохранителей будет стимулировать такое их решение", – сказал министр.

На уточняющий вопрос, как после этого быть монахам, Ткаченко заявил, что "у них всегда есть выбор", намекнув на переход в Православную церковь Украины.

Напомним, ранее УПЦ предупредили о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры, после чего ее настоятель митрополит Павел заявил, что монахи выселяться не будут.

После этого в Верховной Раде пригрозили, что 29 марта в Киево-Печерскую лавру может прийти "патриотически настроенная общественность", чтобы поддержать "освобождение от московского патриархата".