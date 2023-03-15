Настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний и руководитель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент провели пресс-конференцию, в ходе которой заявили, что 20 марта УЦП проведет Синод на котором решат как Церковь будет действовать в ответ на предписание властей покинуть территорию Киево-Печерской Лавры до 29 марта.

"Мы не знаем, что произойдет в Лавре 29 марта, но мы знаем настроения наших верующих, которые будут защищать свои святыни. Нам говорят, что сюда могут прийти люди, которые настроены враждебно против нас, люди которые воюют на фронте. Среди тех, кто воюет на фронте, есть много тех, кто является верующими УПЦ, и я бы не хотел, чтобы государство довело ситуацию до того, что здесь, на территории Киево-Печерской Лавры, по разные стороны противостояния, встретятся побратимы, которые сейчас защищают нашу страну. Мы не прекращаем верить в то что наша власть не допустит этого противостояния", - заявил митрополит Антоний.

Также представители УПЦ сказали, что не видели документов с результатами комиссии, которая работала на территории Лавры. Из членов комиссии с представителями Лавры никто не контактировал и не общался.

Настоятель Киево-Печерской Лавры Митрополит Павел на вопрос, что будут делать монахи 29 марта, если их начнут выселять, ответил так: "Мы будем молиться. Что я могу сделать против власти? Мы люди без оружия. Уповаем на Господа. Как Господь устроит, так и будет".

Как писала "Страна", братия Лавры обращалась к властям по поводу требования покинуть монастырь.

Напомним, что министр культуры разрешил оставаться в Киево-Печерской лавре монахам УПЦ, если они перейдут в ПЦУ.