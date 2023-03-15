Братия Киево-Печерской Лавры записала видеообращение по поводу требования к ним покинуть территорию Лавры до конца марта.

Соответствующее видео появилось на сайте Лавры.

Один из монахов рассказал историю, как предсказал президенту Владимиру Зеленскому победу на выборах, на что тот пообещал в случае победы покреститься.

"В этой обители я молился и просил Бога, чтобы Господь открыл, кто будет у нас президентом. Мне Господь открыл, что будет президентом Владимир Зеленский. Я позвонил его другу, Михаилу, это еще не было выборов. Говорю: можешь его поздравить, что Владимир будет президентом. Потом Михаил сказал: Владимир сказал в радости, что если меня выберут, я даже покрещусь. Я всем это рассказал. Вся братия монастыря, все прихожане молились, чтобы Зеленский стал президентом. И теперь его прошу: раз мы за него молились, чтобы он нашу Лавру не оскорблял, а наоборот защищал", - заявил один из монахов УПЦ.

Другой монах на английском языке заявил, что монахи никуда не уйдут, "даже если кто-то придет и захочет избить нас". "Нас некоторые называют предателями. Мы не предатели, мы христиане", - добавил он.

Ранее глава Минкульта Ткаченко заявил, что монахи УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в ПЦУ.

А нардеп Никита Потураев говорил, что в Киево-Печерскую Лавру 29 марта придет "патриотически настроенная общественность".