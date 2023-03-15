Папа Римский Франциск призвал все стороны "уважать религиозные места", комментируя ситуацию с Лаврой в Киеве.

Об этом он сказал он в ходе коллективной аудиенции, передают российские СМИ.

"Я прошу стороны конфликта уважать религиозные места. Люди любой конфессии, посвящающие себя молитве, являются поддержкой для народа Божьего", - сказал Папа Римский.

Как сообщалось, в УПЦ назвали незаконным требование покинуть Лавру. Митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ не будут уходить из монастыря.

Также сообщалось, что настоятель Киево-Печерской Лавры заявил, что апокалипсис начинается с Украины, после требования покинуть комплекс. Также, по его мнению, Успенский и Трапезный соборы Киево-Печерской Лавры "осквернены" после передачи их ПЦУ.

Между тем министр культуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре в случае их перехода в новую церковь.

Как будут дальше развиваться события вокруг Киево-Печерской Лавры, какие могут быть действия УПЦ в такой ситуации и к каким это приведет последствиям мы подробно разбирали в отдельном материале.