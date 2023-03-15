На въезде в Киево-Печерскую лавру дежурит полицейский автомобиль.

Соответствующее видео публикует в среду, 15 марта, Telegram-канал "Политика Страны".

Полиция проверяет все автомобили, которые выезжают с территории лавры.

Напомним, ранее в Министерстве культуры предупредили УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры с 29 марта.

Представители УПЦ заявили, что определятся со своими действиями в ответ на это на Синоде 20 марта.

Ранее мы писали, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев сказал, что 29 марта в Киево-Печерскую лавру может прийти "патриотически настроенная общественность", чтобы поддержать освобождение от московского патриархата.

Война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных сценариях выселения УПЦ из Лавры.