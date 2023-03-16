На сайте Кабинета Министров появилась петиция с призывом не выселять монахов из Киево-Печерской лавры.

Авторы петиции призывают Кабмин пересмотреть решение по разрыву договора о предоставлении монахам госимущества на безоплатной основе.

"Нынешние обитатели Лавры еще в 1988 году переступили ее порог в советское репрессивное время и восстановили святыню из руин. Многие из них возложили на это свою жизнь и здоровье. Брутальное выселение лаврских монахов – это акт огромной несправедливости", - говорится в петиции.

Также там заявили, что "прекращение деятельности Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви, которые находятся на территории Лавры" и выселение оттуда студентов - находится "за пределами морали и справедливости".

"Просим Кабинет Министров Украины встать на защиту основополагающих прав и свобод граждан Украины, ныне являющихся обитателями Лавры, и провести инвентаризацию зданий, находящихся на балансе заповедника с разработкой рекомендаций по их содержанию и уходу, без выселения братии лавры во главе с ее Священноархимандритом Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием", - говорится в обращении.

Сбор подписей начался сегодня, на момент публикации ее подписали 186 человек, для ее рассмотрения необходимы 25 тысяч подписей.

Напомним, на прошлой неделе власти обязали УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. В УПЦ заявили, что определятся со своими действиями в ответ на это на заседании Синода 20 марта

На этой неделе власти начали процесс лишения УПЦ права на пользование Почаевской лавры в Тернопольской области, в которой находится монастырь УПЦ.