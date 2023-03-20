У президента Украины Владимира Зеленского на сегодняшний день не запланирована встреча с представителями УПЦ, которые приехали к Офису президента.

Об этом сообщил "Стране" пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"С делегацией встретились сотрудники профильных департаментов Офиса президента, чтобы получить обращение, зарегистрировать его и передать для дальнейшего рассмотрения. По состоянию на данный момент представители УПЦ МП такое обращение передавать отказались", - сообщил Никифоров.

Тем временем, к представителям Синода УПЦ, которые находятся у входа в Офис президента на Банковой вышла представительница департамента внутренней и гуманитарной политики ОП и заявила, что ее уполномочили принять обращение Синода.

Но члены Синода повторили свое требование, что хотят лично встретится с президентом Владимиром Зеленским и передать обращение ему.

"Скоро выйдет солнце, так что мы до вечера будем здесь стоять",- заявил один из иерархов УПЦ.

Напомним, сегодня высшие иерархи УПЦ прибыли в Офис президента Украины с целью донести до руководства государства позицию Украинской Православной Церкви.

Напомним, сегодня прошло заседание Синода, которое обсуждало вопрос выселения монахов из Киево-Печерской Лавры. Минкульт требует от них покинуть монастырь до 29 марта либо войти в состав ПЦУ.

Подробно о том, почему УПЦ выселяют из Лавры и какие последствия это будет иметь, мы писали в отдельном материале.