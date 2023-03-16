Служба безопасности Украины сообщила о подозрении настоятелю Крестно-Воздвиженского кафедрального собора УПЦ в Ужгороде отцу Сидору.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Он подозревается в причастности к разжиганию религиозной ненависти (ч.1 ст. 161 УК - нарушение равноправия граждан зависимо от их расовой, национальной, религиозной принадлежности).

"В декабре прошлого года он неоднократно публично оскорблял религиозные чувства украинцев, которые изъявили желание праздновать Рождество 25 декабря", - заявляет СБУ.

СБУ утверждает, что задокументированы более 7 эпизодов, когда священник "унижал религиозные чувства граждан другой конфессии и пытался сформировать к ним враждебные настроения".

Отец Сидор известен как один из активных деятелей русинского движения, которое выступает за признание русинов отдельной нацией и создание в Закарпатье административно-национальной территории "Подкарпатская Русь". Сидор в 2007 году стал лидером Сойма закарпатских русинов, а в 2008 году стал фигурантом уголовного дела по сепаратизму. Осуждён по этому делу в 2012 году на три года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года.

Ранее мы также писали, что СБУ сообщила о подозрении в разжигании межконфессиональной вражды главе Черкасской епархии УПЦ.

Кроме того, как писала "Страна", эксперты Госэтнополитики заявили, что УПЦ остается в подчинении РПЦ, несмотря на принятие нового устава.