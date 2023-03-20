Руководитель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент прокомментировал "Стране" заявление пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова о том, что у президента Украины на сегодняшний день не запланирована встреча с представителями УПЦ.

"Нам очень жаль, что государство избегает прямого контакта и диалога со значительной частью украинского народа которая являются верующими УПЦ. Нам очень жаль, что государство артикулирует искаженные факты про Украинскую православную церковь. Обвиняет УПЦ во всех грехах и при этом не находит возможности объяснить свою позицию и сделать все, чтобы развивался диалог между церковью и государством Украина", - заявил "Стране" владыка Климент.

Напомним, сегодня высшие иерархи УПЦ прибыли в Офис президента Украины с целью донести до руководства государства позицию Украинской Православной Церкви.

Также "Страна" писала, что сегодня прошло заседание Синода, которое обсуждало вопрос выселения монахов из Киево-Печерской Лавры. Минкульт требует от них покинуть монастырь до 29 марта либо войти в состав ПЦУ.

Подробно о том, почему УПЦ выселяют из Лавры и какие последствия это будет иметь, мы писали в отдельном материале.