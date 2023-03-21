Война в Украине может длиться долгое время.

Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в Дюссельдорфе, сообщает агентство DPA.

Немецкий политик отметил, что странам Запада надо продолжать активно помогать властям Украины и не рассчитывать, что противостояние с Россией завершится в ближайшее время.

"Нужно настраиваться на то, что это еще может продлиться долго", – заявил Шольц.

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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