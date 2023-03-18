Вслед за президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал решение Международного уголовного суда в Гааге об ордере на арест Владимира Путина.

"Международный уголовный суд - это правильное учреждение для расследования военных преступлений. Никто не может быть выше закона, и это то, что становится ясно сейчас",- сказал Шольц.

Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что не знает, примет ли Путин участие в саммите G20 в Индии, который должен пройти в этом году.

Напомним, вчера Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ. По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.

В МИД РФ на это заявили, что решения МУС "не имеют никакого значения" для России.

"С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы подробно разбирали, что означает ордер на арест Путина.