Появилась реакция России на выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента страны Владимира Путина.

Ее опубликовал МИД РФ.

В ведомстве заявили, что решения МУС "не имеют никакого значения" для России.

"Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, сегодня Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.

Также мы писали о том, что ранее в Кремле реагировали на публикации об открытии судом в Гааге дел о военных преступлениях РФ в Украине.