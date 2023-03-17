Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Об этом сообщается на сайте суда.

"Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - говорится в пресс-релизе МУС.

По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации".

"Преступления предположительно были совершены на оккупированной территории Украины как минимум с 24 февраля 2022 года. Имеются разумные основания полагать, что Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц и из-за его неспособности осуществлять должный контроль над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили действия или допустили их совершение и которые находились под его фактической властью и контролем в соответствии с высшей ответственностью", - говорится в тексте сообщения.

Львова-Белова "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконное перемещение населения (детей) из оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию.

"Преступления предположительно были совершены на оккупированной территории Украины как минимум с 24 февраля 2022 года. Имеются разумные основания полагать, что Львова-Белова несет индивидуальную уголовную ответственность за указанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами", - указано в пресс-релизе.

Суд посчитал, что "каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию, в ущерб украинским детям".

Ордера на арест были выданы на основании заявлений, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.

13 марта сообщалось, что Международный уголовный суд собирается возбудить дело против России о военных преступлениях.

Между тем в ООН пока не нашли доказательств совершения Россией геноцида в отношении украинцев во время войны.