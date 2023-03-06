Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану после появления в сети видео расстрела военного в форме ВСУ.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Ужасное видео, где безоружный украинский военнопленный был казнен российскими войсками только за то, что он сказал "Слава Украине", - заявил глава МИД.

"Очень важно, чтобы Карим Хан немедленно запустил расследование МУС по этому ужасному военному преступлению. Виновные должны предстать перед судом", - добавил министр.

Напомним, видео это распространяется сегодня по украинским телеграм-каналам. На него уже отреагировал и Зеленский, и глава ОП Ермак, и генпрокурор Украины, который начал расследование по факту убийства украинского пленного.

Россия пока это видео официально не комментировала.

В российских военных телеграм-каналах публикуются версии, что это якобы снятое Украиной для дискредитации РФ постановочное видео, на котором расстреливают переодетого в украинскую форму российского пленного либо своего же дезертира.

Кроме того, Зеленский прокомментировал видео убийства военного, который сказал "Слава Украине!". Он пообещал найти убийц.

Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о событиях минувших суток.