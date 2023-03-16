Во время войны в Украине российские власти совершили широкий спектр нарушений международного права в области прав человека и международного гуманитарного права в разных областях страны. Многие нарушения являются военными преступлениями.

Об этом говорится в новом докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине. Он опубликован на сайте ООН.

К военным преступлениям относятся нападения на гражданских лиц и объекты энергетической инфраструктуры, умышленные убийства, незаконное лишение свободы, пытки, изнасилования и другие виды сексуального насилия, а также незаконное перемещение и депортация детей.

Доказательства комиссии показывают, что во взятых под свой контроль районах российские власти совершили умышленные убийства гражданских лиц или лиц, не участвующих в боевых действиях, что является военным преступлением и нарушением права на жизнь.

Российские вооруженные силы совершали нападения с применением оружия взрывного действия в населенных районах, явно пренебрегая ущербом и страданиями гражданского населения и не принимая необходимых мер предосторожности. Эти нападения носили неизбирательный и несоразмерный характер в нарушение международного гуманитарного права. Применение оружия взрывного действия в населенных районах является одной из главных причин жертв среди гражданского населения. Комиссия была поражена масштабами разрушений, которые она увидела в ходе своих поездок.

"Волны нападений российских вооруженных сил на энергетическую инфраструктуру Украины с 10 октября 2022 года могут быть приравнены к преступлениям против человечности. Разрушение энергетической инфраструктуры привело к тому, что целые области и миллионы людей остались на время без электричества или отопления, особенно в период минусовых температур", - говорится в документе.

Комиссия также установила систематические и широко распространенные случаи незаконного содержания под стражей в районах, контролируемых российскими вооруженными силами.

Комиссия обнаружила и многочисленные случаи изнасилования и сексуального и гендерного насилия, совершенные россиянами во время обысков жилых домов в населенных пунктах, которые находились под их контролем, а также во время незаконного лишения свободы.

При рассмотрении перемещений детей из Украины в РФ комиссия установила, что имели место нарушения прав человека и международного гуманитарного права. Ситуации, рассмотренные комиссией и связанные с перемещением и депортацией детей, представляют собой военные преступления. Свидетели рассказали комиссии, что многие из перемещенных детей младшего возраста не смогли установить контакт со своими семьями и впоследствии могут потерять связь с ними на неопределенный срок.

Комиссия рекомендовала расследовать все нарушения и преступления и привлекать виновных к ответственности как на национальном, так и на международном уровне.

Для подготовки доклада комиссия посетила 56 населенных пунктов и опросила 348 женщин и 247 мужчин. Следователи комиссии проинспектировали места разрушений, захоронений, содержания под стражей и пыток, а также остатки оружия, ознакомившись с большим количеством документов и докладов.

Ранее мы сообщали, что за время войны в Украине погиб 461 ребенок.

А Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщало, что с начала войны в страны Европы прибыли в общей сложности 8 046 560 беженцев из Украины.