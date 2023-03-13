Расстрелянный после фразы "Слава Украине" военнослужащий Александр Мациевский был гражданином Молдовы.

Это следует из сообщения министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

"После подтверждения украинской стороной того факта, что украинским солдатом, казненным российскими военнослужащими, является Александр Мациевский, МИДЕИ резко осуждает убийство гражданина Молдовы, деяние, которое можно квалифицировать как военное преступление и грубое нарушение международных гуманитарных законов", - говорится в сообщении.

Память об Александре Мациевском хотят увековечить и в Чернигове. С 2008 он жил в Нежине Черниговской области, служил в Теробороне, а до 28 лет, по данным местных СМИ, он прожил в Молдове.

И.о мэра Чернигова Александр Ломако в комментарии "Стране" сообщил, что на ближайшей сессии горсовет рассмотрит вопрос о появлении в Чернигове улицы имени снайпера Александра Мациевского.

"Считаю, что в Чернигове должна появиться улица имени Александра Мациевского. Он символ нашей непокоренности и украинского духа. В рамках процесса дерусификации и деколонизации топонимов рассмотрим этот вопрос на ближайшей сессии после предложения профильной комиссии. Сегодня обратился к ее членам с соответствующей инициативой", - сообщил Ломако.

Напомним, вчера в СБУ окончательно подтвердили личность расстрелянного украинского военного.

Также сообщалось, что Зеленский присвоил Героя Украины расстрелянному военному.