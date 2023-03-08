Региональное управление Сил ТРО "Север" ВСУ заявило, что военнослужащий, расстрелянный после слов "Слава Украине!" на известном видео, – это Александр Мациевский, боец 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области.

Сообщается, что погибшего узнали мать, сын и бойцы его подразделения.

"30 декабря 2022 года в окрестностях Соледара он и еще 4 военнослужащих воевали с превосходящими силами противника. Где-то в 12 часов визуальный контакт и связь с ними исчезла. Прорваться к месту их позиции подкрепление не смогло из-за непрерывного минометного обстрела и плотного огня", – говорится в сообщении управления в Фейсбуке.

Также сообщается, что о смерти своего сына мать Александра узнала 7 января, тело было возвращено 14 февраля 2023 года в рамках обмена.

Отметим, что в районе Соледара против украинских войск воевала ЧВК "Вагнер". И если верна информация о том, что расстрелянный боец - это Мациевский, то вполне вероятно, что расстреляли его "вагнеровцы". Либо иные российские подразделения, если ЧВК передает им пленных.

Ранее главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов заявил, что расстрелянный на видео военный не Тимофей Шадура из 30-й бригады, как о том ранее заявляло командование Сухопутных войск ВСУ, а Мациевский.

Между тем экспертиза ООН предварительно подтвердила подлинность видео с казнью военного после слов "Слава Украине!".