ООН пока не нашла доказательств совершения Россией геноцида в отношении украинцев в ходе войны.

Об этом заявил глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не обнаружили, что в Украине был геноцид", - сказал Месе.

При этом комиссия еще продолжает расследование, поскольку есть "некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы" о возможном геноциде.

Ранее Генсек ООН отказался называть происходящее в Украине геноцидом.

При этом Ирландия, Чехия и еще несколько стран признали войну РФ геноцидом.

Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

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