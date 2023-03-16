В ООН пока не нашли доказательств совершения Россией геноцида в отношении украинцев во время войны
ООН пока не нашла доказательств совершения Россией геноцида в отношении украинцев в ходе войны.
Об этом заявил глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы не обнаружили, что в Украине был геноцид", - сказал Месе.
При этом комиссия еще продолжает расследование, поскольку есть "некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы" о возможном геноциде.
Ранее Генсек ООН отказался называть происходящее в Украине геноцидом.
При этом Ирландия, Чехия и еще несколько стран признали войну РФ геноцидом.
Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.
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