Пентагон блокирует передачу администрацией Джо Байдена Международному уголовному суду в Гааге собранных американскими спецслужбами доказательств о преступлениях России в Украине.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Как пишет газета, американские военачальники выступают против помощи суду в расследовании дел россиян, потому что опасаются создания прецедента, который может помочь суду потом привлечь к ответственности американских военных. Доказательства включают кроме прочего материалы о решении российских официальных лиц намеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре и похищать тысячи украинских детей с оккупированной территории.

По словам официальных лиц, остальная часть администрации, включая спецслужбы, Государственный департамент и министерство юстиции, выступает за передачу доказательств суду.

Источники говорят, что Совет национальной безопасности созвал 3 февраля заседание главного комитета на уровне кабинета министров в попытке разрешить спор, но министр обороны Ллойд Остин продолжал возражать. Как сказали официальные лица, Байден еще не принял решение по поводу этой ситуации.

Спустя всего месяц после начала вторжения 42 страны обратились в Международный уголовный суд ООН в Гааге в связи с военными преступлениями России в Украине.

Как мы писали, осенью суд в Гааге признал, что самолет MH17 сбили с территории подконтрольной "ДНР", действиями которой управляла РФ.