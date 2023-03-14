В Кремле отреагировали на сообщения западных СМИ о том что Международный уголовный суд в Гааге возбудит против РФ два дела о военных преступлениях в Украине.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не признает юрисдикцию МУС, сообщают российские СМИ.

В частности, Песков сказал, что РФ "не устает вспоминать", что на протяжении многого количества лет ни какие-либо международные судейские органы, даже те, которые она не признает, ни другие члены международного сообщества "не удосужились обращать внимание на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей" на Донбассе.

Напомним, по данным The New York Times, МУС возбудит против РФ два дела - Россию обвинят в похищении украинских детей и в преднамеренном нанесении ударов по гражданской инфраструктуре.

При этом ранее глава МИД призывал суд в Гааге расследовать убийство военного после слов "Слава Украине!".

Также напомним, что 16 марта 2022 года Международный суд ООН постановил, что Россия должна немедленно прекратить войну против Украины. Однако Кремль отказался выполнять это требование.

Тем временем война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему западные СМИ пишут об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".