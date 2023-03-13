Международный уголовный суд возбудит против России дело о военных преступлениях.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на свои источники среди нынешних и бывших официальных лиц, осведомленных о подготовке решения.

По данным издания, Россию обвинят в похищении украинских детей и в преднамеренном нанесении ударов по гражданской инфраструктуре.

В частности, суд будет рассматривать случаи вывоза украинских детей в Россию. Источники сообщают, что "в рамках спонсируемой Кремлем программы" детей "вывозили из Украины и помещали в дома, чтобы они стали гражданами России, или отправляли в летние лагеря для перевоспитания".

Источники издания сообщили, что суд будет запрашивать ордера на арест нескольких человек.

Пока точно неизвестно, кому суд собирается предъявить обвинение в каждом конкретном случае, официально эту информацию изданию не прокомментировали.

"Некоторые дипломаты и эксперты заявили, что президенту России Владимиру Путину также могут быть предъявлены обвинения, поскольку суд не признает иммунитет главы государства в делах, связанных с военными преступлениями, преступлениями против человечности или геноцидом", - пишет издание.

Тем не менее вероятность того, что суд состоится, остается незначительной, говорят эксперты, поскольку суд не может рассматривать дела заочно, а Россия вряд ли выдаст своих граждан, отмечает New York Times.

Ранее The Washington Post писал, что Международный уголовный суд в Гааге не может открыть дело против Владимира Путина и других российских руководителей за вторжение в Украину.

В то же время Нуланд прогнозирует появление Международного трибунала по военным преступлениям России к лету.

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