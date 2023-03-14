Организация объединенных наций (ООН) не располагает всеми рычагами, чтобы разрешить проблемы с экспортом российских удобрений и продовольствия за 60 дней.

Об этом заявил пресс-секретарь генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя инициативу РФ продлить зерновую сделку на 60 дней.

Ранее в Минобороны Турции сообщили о продлении соглашения по вывозу зерна из портов Украины на 60 дней, "если будет достигнут достаточный прогресс в содействие экспорту продовольственных товаров и удобрений РФ на международные рынки".

В Кремле продление зерновой сделки назвали "жестом доброй воли", т.к. вторая часть сделки (о разблокировке экспорта из РФ) не была выполнена. В связи с этим Песков сказал, что "сделка не может стоять на одной ноге".

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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