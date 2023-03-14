В Минобороны Турции подтверждают, что вчера в Женеве было подписано продление зерновой сделки на 60 дней.

Об этом сообщается в заявлении Минобороны Турции, пишет haberturk.com.

"13 марта в Женеве на переговорах между делегациями ООН, РФ и Украины было объявлено, что РФ поддержит продление соглашения на 60 дней и что они выступают за продолжение действия соглашения, если будет достигнут достаточный прогресс в содействие экспорту продовольственных товаров и удобрений РФ на международные рынки", - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что Турция приветствует такие шаги и "напоминает о важности продолжения этой инициативы, которая оказывает положительное влияние на человечество во всем мире и доказывает, что все кризисы можно разрешить при наличии доброй воли и диалога".

Напомним, продление сделки на 60 дней уже раскритиковала Украина. По словам вице-премьера Кубракова, такое продление противоречит документу, подписанному Турцией и ООН.

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