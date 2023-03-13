Россия не возражает против очередного продления "Черноморской инициативы" по вывозу зерна после истечения второго срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с представителями ООН в Женеве.

По его словам, дальнейшая позиция Москвы будет определяться в зависимости от реального прогресса по нормализации экспорта российской сельхоз продукции.

Пока же, добавил он, заявленные Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном санкционные послабления для российского продовольствия и удобрений не работают.

Вершинин также охарактеризовал консультации РФ и ООН в Женеве по зерновой сделке как непростые, "подробные и откровенные".

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года и продлена на 120 дней в ноябре.

Переговоры между официальными лицами ООН и РФ по продлению зерновой сделки начались в Швейцарии сегодня ближе к полудню по Киеву. Российскую делегацию возглавил Вершинин, от ООН в консультациях участвовали глава Управления по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.

Ранее Москва заявляла, что ее сельхозпродукция не может свободно экспортироваться из-за санкций на морские перевозки, хотя "зерновая сделка", по ее утверждению, изначально подразумевала экспорт украинской и российской продукции "в рамках единого пакета". Из-за этого РФ намекала, что сделку может и не продлить.