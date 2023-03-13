Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков не согласен с предложением РФ продлить зерновую сделку лишь на 60 дней. Он заявил, что такой позицией Россия нарушает договоренности.

Об этом Кубраков написал в Твиттере.



"Соглашение о Черноморской зерновой инициативе предусматривает продление как минимум на 120 дней, поэтому позиция России о продлении соглашения только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН. Ждем официальной позиции ООН и Турции как гарантов инициативы", – заявил Кубраков.

Ранее сообщалось, что Россия не возражает против очередного продления "Черноморской инициативы" по вывозу зерна после истечения второго срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года и продлена на 120 дней в ноябре.

Переговоры между официальными лицами ООН и РФ по продлению зерновой сделки начались в Швейцарии сегодня ближе к полудню по Киеву. Российскую делегацию возглавил Вершинин, от ООН в консультациях участвовали глава Управления по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.