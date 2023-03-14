Зерновая сделка продлена на прежних условиях. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, сообщают российские СМИ.

По его словам, "подтвержден пакетный характер" соглашения (в который входит снятие санкций с аграрного экспорта РФ).

При этом "процесс по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из РФ идет, но медленно", - добавил Грушко.

Сроки продления он не уточнил, но ранее в России заявляли, что готовы продлить сделку на 60 дней, что уже раскритиковала Украина. Но российские СМИ сегодня со ссылкой на источники подтвердили, что соглашение пролонгируется именно на два месяца.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что предложение России продлить зерновую сделку на 60 дней противоречит договоренности.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года и продлена на 120 дней в ноябре.

Переговоры между официальными лицами ООН и РФ по продлению зерновой сделки проходили в Швейцарии. Российскую делегацию возглавил Вершинин, от ООН в консультациях участвовали глава Управления по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.