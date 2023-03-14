Судя по всему, с продлением зерновой сделки на 60 дней и вообще с ее продлением ещё окончательного решения нет.

В офисе генерального секретаря организации Антониу Гутерриша заявили, что зерновая сделка предусматривает продление на 120 дней, однако сейчас ООН сфокусирована на продолжении ее работы в принципе.

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, комментируя это заявление офиса генсека ООН заявил, что РФ уведомила ООН об отсутствии возражений против продления зерновой сделки на 60 дней вместо 120, и "не будет направлять дополнительные уведомления".

Однако при этом уточнил, что Россия "пока не получила официальной реакции всех участников зерновой сделки на позицию Москвы о продлении на 60 дней".

В течение 60 дней, как заявил Вершинин, Россия ждёт от ООН "конкретных шагов по содействию разблокированию экспорта сельхозпродукции РФ".

Напомним, 13 марта в Швейцарии начались переговоры между официальными лицами ООН и РФ по продлению зерновой сделки, срок которой истекает 18 марта

Также мы сообщали, что продление сделки на 60 дней уже раскритиковала Украина. По словам вице-премьера Кубракова, такое продление противоречит документу, подписанному Турцией и ООН.