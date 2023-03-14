В Кремле назвали "жестом доброй воли" продление зерновой сделки на 60 дней.

Об этом пишут российские СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал сделку "жестом доброй воли со стороны России", т.к. вторая часть сделки (о разблокировке экспорта из РФ) не была выполнена.

В связи с этим Песков сказал, что "сделка не может стоять на одной ноге".

Напомним, ранее в Москве и Анкаре подтвердили продление зерновой сделки на два месяца. Турция приветствовала такие шаги и "напомнила о важности продолжения этой инициативы, которая оказывает положительное влияние на человечество во всем мире и доказывает, что все кризисы можно разрешить при наличии доброй воли и диалога".

Напомним, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что предложение России продлить зерновую сделку на 60 дней противоречит договоренности.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года и продлена на 120 дней в ноябре.

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