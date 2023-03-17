Президент Сербии Александар Вучич. Фото: Facebook

Президент Сербии Александр Вучич назвал решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина "шагом к крупнейшему конфликту в истории мира".

Об этом Вучич сказал журналистам в пятницу, 17 марта, во время поездки по стране.

"Когда мне сказали, что МУС выдал ордер на арест Путина, я решил подумать, что сказать, а особенно, что нам делать. Единственное, что точно, что это эскалация, у которой нет конца. Боюсь, что мы, возможно, идем в направлении самого большого конфликта в истории мира. Я задаюсь вопросом, хватит ли у кого-нибудь ума не доводить это до конца, и понимает ли кто-нибудь, к каким последствиям это приведет", – заявил Вучич.

Напомним, сегодня Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ. По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.

В МИД РФ на это заявили, что решения МУС "не имеют никакого значения" для России.

Ранее "Страна" подробно анализировала последствия решения Международного уголовного суда по выдаче ордера на арест Путина.

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