Генпрокурор Украины Андрей Костин подтвердил выдачу Международным уголовным судом ордера на арест президенту РФ Владимира Путина по делу о принудительном перемещении украинских детей.

Видео с его заявлением опубликовал телеграм-канал Офиса генпрокурора.

"Теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей. Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Путина и уполномоченной по правам ребенка России Львово-Беловой", – сообщил генпрокурор.

Напомним, сегодня Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ.

По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.

В МИД РФ на это заявили, что решения МУС "не имеют никакого значения" для России.

"С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.