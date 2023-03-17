В Офисе президента отреагировали на решение Международного уголовного суда в Гааге (МУС) выдать ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Комментарий опубликовал в своем телеграм-канале глава ОП Андрей Ермак.

"Это означает, что они могут быть арестованы на территории стран, ратифицировавших Римский устав", - заявил Ермак.

Он добавил, что в расследуемых в Украине производствах зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей.

Напомним, сегодня Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ. По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.

В МИД РФ на это заявили, что решения МУС "не имеют никакого значения" для России.

"С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.