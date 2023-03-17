Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова прокомментировала выдачу Международным уголовным судом ордера на свой арест. Она назвала это оценкой работы по помощи детям граждан России, оказавшимся в зонах военных действий.

"Здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зонах военных действий, что мы вывозим их, мы создаем для них хорошие условия, что мы окружаем их любящими, заботливыми людьми. Были санкции всех стран, даже Японии, в отношении меня, сейчас - ордер на арест. Интересно, что же будет дальше? Ну, а мы продолжаем работать", — сказала Львова-Белова журналистам.

Напомним, сегодня Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ. По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.

В МИД РФ на это заявили, что решения МУС "не имеют никакого значения" для России.

"С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.